26 января 2021 года состоялась встреча общественных представителей Агентства стратегических инициатив в Саратовской области с министром экономического развития региона Андреем Разборовым.

Сетевая команда общественных представителей АСИ в регионах сформирована по шести направлениям: «Предпринимательство и технологии», «Социальные проекты», «Городское развитие», «Образование и кадры», «Туризм», «Молодежное предпринимательство».

Главная задача общественных представителей – продвигать инициативы АСИ и внедрять высокотехнологичные решения на территории регионов, организовывать работу с региональными сообществами и их лидерами, общественными организациями и деловыми объединениями, привлекать партнеров и развивать институт наставничества для сообществ.

Встреча состоялась в Корпорации развития Саратовской области. Доцент кафедры экономики и таможенного дела Поволжского института управления РАНХиГС Елена Константинова, общественный представитель АСИ приняла участие в обсуждении вопросов взаимодействия, совместных планов работы и будущих мероприятий.

— Саратовская область – позитивно меняющийся регион, где власть не просто открыта к идеям и переменам, – она их инициирует и поддерживает, расширяя пространство свободы для людей, их деловой, социальной и гражданской инициативы. Такие встречи станут форматом эффективного взаимодействия власти, представителей общественных и образовательных организаций, бизнеса, экспертного сообщества, которое позволит создать в регионе лучшие условия для жизни и труда граждан, для роста деловой активности и развития современных отраслей, для притяжения новых идей и технологий, – отметила Елена Константинова.