На базе МОУ «Гимназия № 89» г. Саратова заведующий кафедрой истории государства, права и международных отношений Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Валерий Кузин провёл публичную лекцию «Люди, события, факты», в которой рассмотрел место России в современном мире.

В рамках беседы были описаны ключевые исторические факты, объяснявшие современное состояние международных отношений. Участники агитационной группы ПИУ РАНХиГС Карина Рыбалкина и Виктория Самойлова рассказали будущим абитуриентам о преимуществах обучения и особенностях студенческой жизни в Президентской академии.

— Радует, что ребята интересуются историей, политикой, не наблюдается равнодушия в их позиции. Современная молодежь разная. В связи с этим особенно приятно видеть инициативных и заинтересованных старшеклассников, – отметил Валерий Кузин.

Школьники активно включались в беседу, а также задавали агитационной группе вопросы о мероприятиях, конкурсах и проектах, проводимых Поволжским институтом управления РАНХиГС. Также обучающиеся были приглашены на День открытых дверей 24 апреля 2021 года и Родительское собрание 18 июня 2021 года, в ходе которых они смогут больше узнать об Академии, его жизни, а также получить квалифицированную консультацию по вопросам приёма от представителей приемной комиссии.