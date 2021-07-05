Завершилась Летняя школа конкурса «Цифровой прорыв» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Исполняющая ообязанности заведующего кафедрой прикладной информатики и информационных технологий в управлении Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, амбассадор конкурса «Цифровой прорыв» Анна Мендель провела лекции по комбинаторике и теории вероятности и математической статистике для слушателей Летней школы.

Участники программы защитили проект по искусственному интеллекту. На защиту вышли 30 команд из 48, лучшими были признаны 10 команд. Разработки учащихся помогут обнаружить белых медведей на фотографиях, сделанных с самолёта.

Организаторы конкурса «Цифровой прорыв» провели бесплатную программу обучения для учащихся 8−10 классов со всей страны. 192 школьника в течение трёх недель учились программировать, осваивали основы искусственного интеллекта, а также общались с настоящими гуру из ведущих IT-компаний: «Сбер», JetBrains, EPAM, HOLYUX и других.

После завершения курса лекций стартовал мини-хакатон: команды начали работу над кейсовым заданием в сфере искусственного интеллекта. Школьникам предстояло разработать автоматическую систему распознавания полярных медведей по снимкам с самолёта. Кейсодержателем стала компания ITS – партнёр и разработчик платформы «Цифровой прорыв».

С помощью инструмента по отслеживанию полярных медведей можно построить достаточно точные индикаторы мест обитания рыбы или распространения техногенного загрязнения океана.

— Летняя школа – это удивительный образовательный проект, в котором постижение школьниками лекционного материала сразу же нашло своё отражение в разработке реального продукта! Такой проектный подход уже доказал свою эффективность и в средней, и в высшей школе. Организация же летней образовательной программы не только позволила углубить знания в области информационных технологий, математики, алгоритмирования и программирования, но и дала понимание и желание ребятам развиваться в определенных областях цифровой науки, – считает преподаватель ПИУ РАНХиГС Анна Мендель.

По итогам образовательного проекта Анна Мендель получила Благодарственное письмо руководителя проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв», директора Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергея Плуготаренко за значительный вклад в роли эксперта и эксперта по проверке кода в проведение Летней школы.