Преподавателю Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Сергею Чаннову вручён диплом лауреата премии Национальной ассоциации административистов в номинации «За значительный вклад в развитие административно-правовой науки». Данная премия присуждается ежегодно учёному, чьи труды в наибольшей степени способствовали развитию отечественного административного права в прошедшем году.

Само решение о присуждении премии Сергею Чаннову было принято Советом ассоциации ещё в ноябре 2020 года, однако из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране вручение было произведено лишь в рамках VIII Московского юридического форума, состоявшегося в 2021 году. Денежная премия и диплом лауреата были вручены преподавателю ПИУ РАНХиГС Президентом Национальной ассоциации административистов Л.Л. Поповым – доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации и заслуженным юристом РСФСР.

—Саратовская школа административного права ещё с советского периода была одной из лидирующих в стране. Имена В.М. Манохина, Н.М. Конина, А.Ю. Соколова и других её представителей хорошо известны всем отечественным ученым. Присуждение данной премии – это признание не только моих заслуг, но и всей саратовской административно-правовой науки и, разумеется, моего научного руководителя Вячеслава Володина, — уточнил Сергей Чаннов.