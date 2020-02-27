25-26 февраля в Санкт-Петербурге состоялся «Образовательный интенсив для общественных представителей, агентов и участников партнерской сети Агентства стратегических инициатив», на котором были подведены итоги Всероссийского открытого отбора Общественных представителей АСИ.

По результатам трех этапов отбора Общественным представителем АСИ в Саратовской области стала доцент кафедры экономики и таможенного дела Поволжского института управления РАНХиГС Елена Константинова.

Общественные представители АСИ обладают полномочиями не только представления Агентства в регионах по ключевым направлениям работы, но и по формированию партнерств, взаимодействию с сообществами, координации экспертной деятельности и реализации проектных инициатив.

— Значимыми событиями образовательного интенсива стали выступления Дмитрия Пескова, обозначившего возможности использования решений Национальной технологической инициативы в регионах, и вице- губернатора Санкт-Петербурга Владимира Княгинина, показавшего на примере своего города инструменты взаимодействия с перспективными стартапами, центрами компетенций, новаторскими сообществами и структурами. Интенсив состоялся в уникальном месте — в Точке кипения технопарка «Ленполиграфмаш». Нам была предоставлена возможность не только погрузиться в повестку работы Агентства, но и познакомиться с

технологическими инициативами технопарка «Ленполиграфмаш», в том числе связанными с образованием, — прокомментировала преподаватель ПИУ РАНХиГС Елена Константинова.

Отметим, что Президентская академия и Агентство стратегических инициатив реализуют различные образовательные проекты, направленные на решение социально-экономических проблем регионов и тиражирование успешных практик.