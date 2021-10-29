Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» — флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» — является частью плана мероприятий Года науки и технологий. В качестве экспертов и жюри конкурса выступают лучшие представители IT-индустрии.

И.о. заведующего кафедрой прикладной информатики и информационных технологий в управлении Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Анна Мендель, будучи экспертом конкурса, работала с командами, помогая им понять проблематику кейсов и консультируя по основным вопросам профильной отрасли. По итогам всей проделанной работы преподаватель Института вошла в ТОП-30 экспертов конкурса.

Помимо работы в качестве эксперта «Цифрового прорыва», Анна Мендель также выступала в роли модератора на всех состоявшихся хакатонах в рамках проекта, внеся значительный вклад в проведение конкурса, за что была награждена Благодарственными письмами директора Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергея Плуготаренко.

—Данный конкурс имеет большое значение, поскольку является площадкой для самых актуальных кейсов, передовых IT-решений и экспертной поддержки участников, среди которых много молодых людей. Подобные конкурсы — это яркий пример социального лифта и хорошая возможность для стремительного старта, – считает Анна Мендель.

В 2022 году Поволжский институт управления РАНХиГС объявляет набор на образовательную программу «Прикладная информатика в менеджменте» — направление, связанное с менеджментом в IT-сфере. Востребованность IT- специалистов в настоящий момент колоссальная. От 500 000 до 1 000 000 человек — такая нехватка кадров наблюдается сегодня только в российской IT-индустрии. А глобальный рынок имеет большой потенциал для роста. Наш Институт уже имеет договорённости с министерством цифрового развития и связи Саратовской области и с ведущими компаниями, в том числе IT-сферы».