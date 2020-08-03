Институт социального проектирования и экспертизы «Прогрессор» подвел итоги очередного мониторинга активности руководителей органов исполнительной власти области в Instagram.

В качестве экспертов в мониторинге выступили представители бизнеса в области коммуникаций, представители АНО «ПРОГРЕССОР», исследователи и преподаватели вузов Саратова, в том числе доцент кафедры государственного и муниципального управления Поволжского института управления РАНХиГС Максим Мокеев.

Лидирующие позиции в рейтинге снова заняли министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Павел Мигачев, министр молодёжной политики и спорта Александр Абросимов и председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская (@borodyanskaya.vv).

Обсуждая результаты мониторинга за второй квартал 2020 года с другими экспертами, преподаватель ПИУ РАНХиГС Максим Мокеев отметил, что ведение органами власти и их руководителями аккаунтов в социальных сетях уже перестало рассматриваться как оригинальная дополнительная активность, а становится частью регулярной деятельности по взаимодействию с гражданами, одним из инструментов обратной связи, вовлечения в управленческие процессы, реагирования на проблемы. По-прежнему актуальными остаются вопросы позиционирования руководителей органов власти, то есть определения удачного баланса между ведением личного блога и официальным представительством, а также формата публикаций: социальные сети предполагают хорошее владение письменной разговорной речью и так называемым «информационным стилем».

Персональные рекомендации экспертов по итогам мониторинга направлены лично владельцам аккаунтов.

Подробнее с результатами и методикой проведения исследования можно ознакомиться на сайте Института социального проектирования и экспертизы, а также АНО «Прогрессор».