В марте 2021 года стартовал третий сезон всероссийского конкурса для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики «Цифровой прорыв». С 16 по 18 апреля преподаватель Поволжского института управления РАНХиГС Анна Мендель выступила в качестве одного из экспертов первого тематического хакатона «Образование. Развитие кадров».

Стоит отметить, что конкурс входит в план мероприятий Правительства России, посвящённых Году науки и технологий. Программа состоит из двух частей, в первой из них – 36 уникальных мероприятий, во второй – 50 регулярных, которые будут приурочены к определённым событиям или просто будут связаны с Годом науки и технологий.

В новом сезоне усилилась работа с проектами участников. К заданиям сохранился кейсовый подход. Полуфиналы – хакатоны – проходят по следующим темам: «Медицина и здравоохранение», «Образование. Развитие кадров», «Транспорт и логистика», «Общество. Качество жизни и социальная поддержка», «Сельское хозяйство. Охрана окружающей среды. Фудтех», «Креативные индустрии. Коммуникации и контент», «Умные города, ТЭК и промышленность», «Финансы, банкинг, страхование».

Кейсовые задания разделены на два направления: техническое и управленческое. В управленческом направлении участникам необязательно предлагать программное решение задачи. Важно подготовить концепцию, план мероприятий, программу и методику, техническое задание или даже нормативно-правовой акт.

В качестве одного из экспертов хакатона «Образование. Развитие кадров» выступила доцент кафедры прикладной информатики и информационных технологий в управлении Института Анна Мендель.

— Здорово ощущать себя в этом уникальном проекте! Мне довелось принять участие в помощи по подготовке кейса «Разработка дорожной карты для региона по «удержанию» молодых IT-специалистов», поработать с командами в течение двух дней в качестве эксперта, а затем провести потрясающий день на потоковых защитах кейса от Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Разработка системы мониторинга и оценки потребности в IT-кадрах субъектов РФ, – подчеркнула Анна Мендель.