В Москве состоялся Гранд-финал всероссийского конкурса для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики «Цифровой прорыв».

Гранд-финал – это заключительное мероприятие конкурса, которое подвело итоги второго сезона «Цифрового прорыва». Победители конкурса провели встречи с топ-менеджерами крупнейших корпораций, руководителями ведомств и HR-специалистами, а также презентовали им свои проекты, созданные в рамках финала конкурса 27-29 ноября 2020 года.

Важной частью программы Гранд-финала стала стратегическая управленческая сессия, посвященная поиску ответов на самые актуальные вопросы цифровой трансформации. В ходе сессии участники выяснили, какие специалисты нужны для цифровой трансформации; определили актуальную систему мотивации и характеристики вакансий, которые будут востребованы у IT-специалистов.

По итогам этапов конкурса определили 13 IT-решений для дальнейшей реализации. Топ-менеджеры корпораций и руководители федеральных ведомств приняли во внимание самые перспективные разработки команд-победителей.

В число представителей конкурса от Саратовской области вошла доцент кафедры прикладной информатики и информационных технологий в управлении Поволжского института управления РАНХиГС Анна Мендель. На церемонии награждения победителей

Анна Мендель получила диплом амбассадора всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».

— В прошлом году финальный хакатон «Цифровой прорыв» вошел в Книгу рекордов Гиннесса, однако финал конкурса в 2020 году еще более поразил масштабами: авторы лучших проектов разделили порядка 22,5 миллиона рублей, финалисты конкурса получили возможность пройти акселерацию и пилотирование собственного решения. Приятно осознавать, что Саратовская область традиционно показывает высокие результаты на конкурсах в сфере IT-технологий и обладает отличной образовательной школой специалистов в сфере! – отметила Анна Мендель.