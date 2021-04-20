В Конгресс-центре Центра международной торговли в Москве состоялась торжественная церемония закрытия «Конкурса политологов». В церемонии приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», член Экспертного совета «Конкурса политологов» Алексей Комиссаров и сопредседатель Российского общества политологов, член ЦИК России, председатель Совета директоров АНО ЭИСИ, наставник Конкурса Андрей Шутов.

В течение четырёх дней участники проходили очные оценочные испытания под пристальным наблюдением экспертов, по итогам которых были отобраны лучшие из лучших. Более восьми тысяч зарегистрированных участников, 118 финалистов из более чем 40 регионов страны, 96 дней, 18 часов оценочных мероприятий, 78 привлечённых экспертов — всё это о «Конкурсе политологов».

Преподаватель кафедры политических наук Поволжского института управления РАНХиГС Александра Ландерова вошла в число финалистов «Конкурса политологов».

— Однозначно, что политологическая школа Саратова стабильна и конкурентоспособна, а достижения саратовской политологии достаточно весомы в масштабе России. Так как интерес к политике продолжает оставаться достаточно высоким, в том числе среди молодого поколения, политологическое образование приобретает особую актуальность в современном обществе. Конкурс политологов — уникальная площадка для обмена опытом, компетенциями и планами на будущее. Как представитель вузовского сообщества, пройдя все этапы конкурса я увидела ряд стимулов для продолжения развития политологии в регионе. Налицо востребованность специалистов-политологов — аналитиков, консультантов, умеющих планировать и управлять процессами и отвечающих современным реалиям, – считает Александра Ландерова.

«Конкурс политологов» проводит АНО «Экспертный институт социальных исследований» при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».