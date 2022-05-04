Подведены итоги XII Всероссийского конкурса «За вклад в развитие интеллектуальной собственности». Он проводится ежегодно в апреле, когда по всей стране проходят Дни интеллектуальной собственности.

Первое место в номинации «Лучший учитель, педагог, преподаватель» заняла доцент кафедры гражданского права и процесса Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Ирина Свечникова. В данной номинации поощряются педагоги образовательных учреждений, занимающиеся обучением, наставничеством и популяризацией знаний в области интеллектуальной собственности и инноваций.

-Очень приятно, необычно и ответственно получать такую награду. Значение этого конкурса в век цифровых технологий и искусственного интеллекта трудно переоценить. Мы в вузе идём в ногу со временем и уделяем значительное внимание правовому оформлению инноваций. Стремимся к созданию востребованных результатов интеллектуальной деятельности, в том числе к результатам исследовательской деятельности наших студентов и магистрантов, а также стараемся включать в учебные программы курсы, посвящённые цифровым правам и защите интеллектуальной собственности, – поделилась впечатлениями от участия в конкурсе и отметила актуальность его темы Ирина Свечникова.