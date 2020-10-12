На внеочередном заседании Саратовской областной Думы были утверждены кандидатуры представителей общественности в квалификационную коллегию судей региона.

Отметим, что квалификационные коллегии судей являются органами судейского сообщества, наделенными самыми широкими полномочиями в сфере организации судебной деятельности. В частности, они дают заключения о рекомендации кандидатов на должность судьи либо об отказе в такой рекомендации, осуществляют квалификационную аттестацию судей, принимают решения о привлечении их к дисциплинарной ответственности.

— В последние годы судебная система Российской Федерации много критикуется. Однако надо понимать, что для того, чтобы повысить уровень судейских кадров, нивелировать коррупционные проявления, снизить административное давление на судей, необходимо, чтобы вопросы организации судейской деятельности не решались келейно, исключительно внутри самой судебной системы. Представители общественности должны всесторонне, а не формально подходить к оценке деятельности того или иного судьи либо кандидата на должность судьи.

Я рассматриваю свою работу в коллегии как возможность самому повысить квалификацию, получить новые практические знания, которые смогу потом транслировать и своим студентам, — отметил важные аспекты деятельности коллегии заведующий кафедрой служебного и трудового права Поволжского института управления РАНХиГС Сергей Чаннов.