Конкурс «Цифровой прорыв» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» – запускает бесплатную программу обучения для учащихся 8-10 классов со всей страны. В онлайн-формате школьники смогут научиться программированию, освоят основы Искусственного Интеллекта и пообщаются с профессионалами из ведущих IT-компаний.

Программа школы рассчитана на три недели: сначала лекции и практические занятия, затем – командная работа над кейсом. Такой формат поможет охватить теорию и затронуть реальные задачи бизнеса на практике, а также завести полезные контакты.

Занятия разделены на четыре блока: искусственный интеллект; программирование; математика; soft skills.

Среди преподавателей летней школы – доцент кафедры прикладной информатики и информационных технологий в управлении Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Анна Мендель.

— Обучение в формате летней школы – это всегда не только новые возможности в приобретении навыков и знаний, но и уникальный шанс проявить свои способности, открыть для себя новые интересы. Реализация обучения же посредством теоретических занятий, решения реальных кейсов и подготовки проектов – это тот необходимый практико-ориентированный вектор, благодаря которому образовательный контент усваивается наилучшим образом. Кроме того, школа даст возможность завести полезные контакты и пообщаться с представителями ведущих IT-компаний страны, – отметила преподаватель ПИУ РАНХиГС.