Перед судом предстанет преподавательница одного из университетов Саратова, в отношении которой возбуждено сразу три уголовных дела по получению взяток, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Известно, что 27 февраля, доцент кафедры одного из ВУЗов Саратова получила взятку от студента в размере 26 тысяч рублей за проставление экзамена по преподаваемой ею дисциплине. Через несколько месяцев, 24 мая, женщина получила от другого студента 21 тысячу рублей – часть от незаконно требуемой суммы за написание дипломной работы и помощь в ее дальнейшей защите. Через четыре дня женщина получила оставшуюся часть суммы в размере 14 тысяч рублей. В этот же день женщина получила еще 10 тысяч, а позднее и 26 тысяч за те же действия с дипломной работой другого студента.

Противозаконные действия женщины были выявлены сотрудниками отдела экономической безопасности и правоохранительными органами. Сейчас расследование уголовного дела продолжается для закрепления доказательств.