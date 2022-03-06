Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего заместителя декана одного из ВУЗов города Саратова, получавшего взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

С октября 2016 года по ноябрь 2019 года заместитель декана по учебной работе одного из университетов города Саратова неоднократно лично получала от девяти учащихся ВУЗа взятки.

Денежные средства перечислялись на счета, принадлежащих ей банковских карт. Вознаграждение предназначалось за способствование в получении студентами положительных оценок при сдаче экзаменов и зачетов, а также общее покровительство им в учебном процессе.

Общий размер взяток составил более 250 тысяч рублей.

Свою вину обвиняемая признала, в содеянном раскаялась.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.