В Саратове преподавателя местного университета «облапошили» мошенники на 40 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба городского управления внутренних дел.

В Волжский отдел полиции обратилась местная жительница, работающая в одном из вузов, с заявлением, об обмане на крупную сумму денег. Она рассказала, как ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, пояснил, что на ее счету проходят сомнительные операции, чтобы предотвратить которые, нужно сообщить персональные данные.

Доверчивая саратовчанка послушно выполнила все действия и после чего обнаружила, что с её карты пропало 40,4 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело. Ведется розыск мошенников.