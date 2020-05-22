19 мая в Поволжском институте управления РАНХиГС была организована и проведена видеоконференция на тему «Политическое реагирование государств на угрозу распространения коронавирусной инфекции».

Студентами направления подготовки «Политология» были подготовлены и представлены экспертные позиции по ряду государств: Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан, США и Великобритании, Швеции и Чили. Выступавшие затрагивали как непосредственные действия государств в условиях распространения коронавирусной инфекции, так и их политическую мотивацию.

Практически во всех случаях, как отметили начинающие эксперты, проявились особенности функционирования национальных политических систем, их различные характеры и идеологические основания. Преподаватели кафедры политических наук Поволжского института управления имени П.А. Столыпина обратили внимание на системно-институциональные, ценностно-культурные, нормативные и коммуникативные стороны политического процесса в каждом из отдельно взятых кейсов и в целом.

Участники видеоконференции пришли к выводу, что под воздействием ряда факторов протекающего кризиса, имеющего не только собственно медицинское, но также социально-экономическое и общественно-политическое измерение, произойдет трансформация национальных политических систем, изменятся общественно и личностно значимые ценности.

В завершение обсуждения организатор политико-просветительского мероприятия, доцент кафедры политических наук ПИУ РАНХиГС, специалист в области сравнительной политологии Ольга Скороходова обратила внимание участников на явно обозначившиеся различия характера и содержания политического реагирования государств на угрозу распространения коронавирусной инфекции и, следовательно, на формирование ситуативных моделей принятия и реализации политических решений в пределах актуальных параметров установленных политических режимов.

Доцент кафедры политических наук ПИУ РАНХиГС Ольга Батраева прокомментировала тематику мероприятия:

— Хотелось бы обратить внимание на скорость и лавинообразность событий, связанных с пандемией. Буквально мгновенно, по историческим меркам, мы оказались в мире с другими качественными характеристиками, с изменившимися отношениями и взаимодействиями как на глобальном и национальном, так и на межличностном уровнях.

Сегодня мы говорили о национальных политических системах, продемонстрировавших вариативность ответов на новые вызовы и угрозы, обусловленную во многом национальной спецификой. Продемонстрированная адаптивность политических систем различных государств достаточно высока, но следует обозначить еще одну угрозу, о которой пока не было сказано. Она связана с политической коммуникацией, в ткани которой наблюдаются разрывы, иногда принимающие катастрофический характер.

В странах, где доверие к политическим институтам находится на высоком уровне, такие разрывы локализованы, там же, где институциональное доверие традиционно низкое, они превращаются в значимую проблему. Линии коммуникативных разломов проходят не только в отношении к государственным мерам борьбы с пандемией и в целом в отношении к элитам, но и, например, между ковид-диссидентами и теми, кто пытается построить бункер и набивает убежище припасами, готовясь к апокалипсису.

Уровень тревожности в обществе растет, о чем свидетельствует нарастающий конспирологический тренд, не обошедший, вероятно, ни одну страну. В таких условиях особенно актуальной становится соответствующая задачам момента информационная, медийная активность власти.