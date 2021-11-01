В обновленный состав Общественного совета вошли представители Общественной палаты Саратовской области, общественных организаций области, высших образовательных организаций — Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. Свой вклад в деятельность Совета будут вносить преподаватели ПИУ РАНХиГС — начальник научно-организационного отдела Олег Абакумов, который также является руководителем Саратовского регионального отделения Российского общества дружбы с Кубой, и доцент кафедры государственного и муниципального управления Максим Мокеев.

В заседании Общественного совета приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации от Саратовской области, президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев, министр по делам территориальных образований региона Сергей Зюзин, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» Людмила Жуковская, члены Общественного совета.

—В Саратовской области сложилась эффективная система взаимодействия региональной, муниципальной власти и общества, – подчеркнул Виктор Кидяев, поблагодарив членов Общественного совета за совместную работу. Он отметил, что по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина в этом году значительно увеличен призовой фонд всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», а заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин поддержал предложения по увеличению количества призовых мест.

—По итогам всероссийского этапа два муниципальных образования области стали победителями конкурса. Отмечая, что город Аткарск победил в непростой номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», представив практики организации системы эффективного стратегического управления муниципальным развитием города, Сергей Зюзин высоко оценил консультативную помощь на подготовительном этапе ПИУ РАНХиГС и лично преподавателя Института Максима Мокеева. Это является хорошим примером плодотворного сотрудничества. Думаю, что такой опыт могли бы поддержать и наши студенты — неравнодушные к судьбам своей малой родины, участвуя в разработке проектов муниципальных образований в рамках Программы поддержки местных инициатив, которая успешно реализуется на территории региона с 2017 года, – отметил начальник научно-организационного отдела Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Олег Абакумов.

Важным направлением Виктор Кидяев назвал развитие механизмов инициативного бюджетирования, отметив, что в прошлом году приняты поправки в Федеральный Закон № 131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». «Это большой шаг вперёд. Закон позволяет выявить потребности жителей по конкретным направлениям и вовлечь большое число жителей в социально значимую работу», – отметил Виктор Кидяев, подчеркнув, что в разработке инициативных проектов активно участвуют представители ТОСов.

Людмила Жуковская рассказала, что в нашем регионе есть огромный потенциал развития муниципальных практик, отметив, что недавно была учреждена Ассоциация ТОС Саратовской области, призванная, в том числе, тиражировать в информационном пространстве лучшие практики муниципальных образований области для обмена опытом в их реализации.

Члены Общественного совета также обсудили эффективность деятельности органов местного самоуправления региона.