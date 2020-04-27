С 17 марта 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции все вузы перешли на реализацию образовательных программ для студентов преимущественно в дистанционной форме. В связи с этим образовательный процесс по всей России модифицируется, стараясь безболезненно адаптироваться к дистанционной форме. Преподаватели кафедры конституционного и международного права Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС рассказали о собственных методах перехода на новый формат работы.

Доцент кафедры конституционного и международного права Анна Алихаджиева:

«В рамках занятий по дисциплине «Экологическое право» в электронной информационно-образовательной среде ПИУ РАНХиГС студентам предоставлен необходимый лекционный материал, библиография, нормативно-правовые акты.

Режим самоизоляции дает студентам больше возможностей и времени поработать с официальными сайтами органов государственной власти (Минприроды РФ, МЧС РФ, Росрыболовство, Рослесхоз и др.), правоохранительных органов (МВД РФ, Генеральная прокуратура).

Кроме того, студенты анализируют мнение учёных по глобальным экологическим проблемам и составляют эссе, работают над презентациями. Проверка работ показала, что ребята стали больше анализировать специальную литературу, посещать официальные форумы международных экологических организаций (Greenpeace, Всемирный фонд дикой природы, Международный зелёный крест, BirdLifeInternational).

Интернет технологии помогают решать многие педагогические задачи, и на современном этапе развития образования в России они существенно начали изменять парадигму воспитания и обучения».

Доцент кафедры конституционного и международного права Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Армен Айрапетян:

«Отрадно было увидеть инициативу первокурсников нашего Института по организации практических и лекционных занятий на площадке ZOOM.

Особенностью проведения занятий по конституционному праву в этом году является обсуждение принятых конституционных поправок. Во время лекции по избирательному праву и процессу мы активно обсуждаем содержание этих поправок, которые по-новому ограничивают пассивное избирательное право граждан России. Следует отметить, что большинство вопросов студентов касаются как раз работы российской избирательной системы в новых конституционных условиях, если поправки будут одобрены гражданами страны.

Во время семинарского занятия, посвящённого федеративному устройству России, также был заметен уклон в сторону рассмотрения вынесенных для подготовки вопросов через призму принятых поправок».

Доцент кафедры конституционного и международного права Поволжского института управления РАНХиГС Татьяна Командирова:

«Переход на дистанционное обучение обусловил повышенную ответственность преподавателя за полноту и качество усвоенных знаний студентами. Это дополнительный стимул для разработки новых интересных и творческих заданий, при выполнении которых студент почувствует себя в обстоятельствах, приближенных к будущей профессиональной деятельности.

Это мотивация выстраивать практические задания и онлайн консультации таким образом, что бы студент максимально окунулся в систему правовых актов по теме и усвоил наибольшее количество дополнительной информации посредством анализа и творческого подхода.

Особенно важно сейчас удержать внимание первого курса. Развивать и поддерживать их интерес к освоению выбранной профессии».