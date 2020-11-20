Современная педагогика – это будущее социально-экономического, общественного и политического развития страны. Поэтому крайне важно осуществлять процесс консолидации российской профессуры, налаживать конструктивный диалог между ней и органами власти, развивать институты гражданского общества, чтобы сохранить баланс и стабильность системы образования.

Профессорский форум – 2020 «Национальные проекты и профессорское сообщество» проводится, опираясь на главную миссию – объединить под своей эгидой представителей различных научно-педагогических сообществ и государственных органов, деятельность которых оказывает воздействие на развитие образования и науки.

Преподаватели Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС приняли участие в онлайн-заседании секции «Государственное и муниципальное управление» Форума.

Заведующий кафедрой управления персоналом Президентской академии Наталья Моисеенко и доцент кафедры государственного и муниципального управления ПИУ РАНХиГС Максим Мокеев участвовали в обсуждении актуальных требований к образованию, критериев и показателей качества образовательных программ по направлению «Государственное и муниципальное управление», перспектив этого направления в свете актуализации Перечней направлений подготовки и специальностей высшего образования и номенклатуры научных специальностей, реализации ФГОС 3++ по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». Особое место в дискуссии было отведено роли вузов в реализации национальных проектов и федеральных программ.

Заседание секции «Государственное и муниципальное управление» проводилось совместно с Учебно-методическим советом по ГМУ РАНХиГС и Национальным аккредитационным советом делового и управленческого образования.

Сопредседатель Научного совета РПС по ГМУ, директор Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор юридических наук, профессор Игорь Барциц представил секцию «Глобальное и национальное в подготовке специалистов по государственному и муниципальному управлению: последствия пандемии и цифровой трансформации» в рамках Гайдаровского форума – 2021 «Россия и мир после пандемии», где в том числе планируется обсудить рейтинг вузов России, реализующих направление подготовки ГМУ, от Интерфакс.

Наталья Моисеенко, подводя итоги участия в заседании секции, отметила: «В заседании секции участвовали почти 200 представителей вузов, органов государственной власти, исследовательских организаций, заинтересованных в качественной подготовке специалистов в сфере государственного и муниципального управления, способных эффективно решать сложные многоплановые задачи и адекватно отвечать на современные вызовы. Такие мероприятия позволяют не только обмениваться опытом, но и выработать согласованную позицию по развитию данного направления».