4-6 августа 2020 года в проектном офисе «Проектный навигатор» прошли индивидуальные консультации с представителями администраций городских и сельских поселений, разрабатывающих заявки на Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика».

В качестве экспертов проектного офиса муниципальных образований Саратовской области выступают преподаватели кафедры государственного и муниципального управления Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Наталья Гегедюш, Оксана Кирилюк, Максим Мокеев и Камиль Рамазанов. Координация работы проектного офиса «Проектный навигатор» осуществляет Исполнительная дирекция Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области».

В ходе консультаций с использованием дистанционных технологий преподаватели ПИУ РАНХиГС представили содержательные рекомендации 12 муниципальным образованиям Энгельсского, Татищевского, Саратовского, Балаковского, Петровского, Хвалынского, Базарно-Карабулакского, Александрово-Гайского, Ершовского районов Саратовской области по формированию заявок для участия во Всероссийском конкурсе.

— В настоящее время мы совместно с муниципалитетами и Ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской области» отработали три из пяти номинаций конкурса. Опыт подготовки конкурсных заявок для администраций сельских поселений скорее исключение, чем правило. Поэтому наша задача показать им пошаговый алгоритм такой работы, сформировать умение правильно использовать федеральные акты, регламентирующие различные номинации конкурса, — отметила заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Поволжского института управления РАНХиГС Наталья Гегедюш.

Конкурс «Лучшая муниципальная практика» организуется и проводится ежегодно в целях выявления, поощрения и распространения применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований.

Срок подачи конкурсных заявок в федеральную комиссию был продлен на месяц — до 20 августа. Победителей назовут в срок до 1 октября.

По результатам рассмотрения федеральной конкурсной комиссией победят заявки, получившие наибольшее количество баллов.