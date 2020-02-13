Преподаватели Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС приняли участие в установочном семинаре по программе «Апробация модели предоставления персональных образовательных сертификатов», который проходил в Президентской академии (г. Москва).

Образовательная программа направлена на решение задач, связанных с реализацией национальных проектов, определенных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

В ходе установочного семинара слушатели конструировали программы повышения квалификации для обучения необходимыми управленческими компетенциями участников реализации национальных проектов.

— Усилиями представителей 13 филиалов Президентской академии были разработаны 4 образовательные программы на основе запросов от региональных органов власти, отвечающих за кадровое обеспечение реализации национальных проектов, — поделилась заместитель директора Центра дополнительного профессионального образования ПИУ РАНХиГС Мария Жверанцева. — Программа, разработанная командой нашего Института, получила одобрение экспертов и будет представлена на рассмотрение в Министерство экономического развития Российской Федерации.

Советник проректора РАНХиГС, руководитель программы Наталья Булычева подчеркнула:

— Реализация программы позволит заложить основы для понимания проблем и вызовов, стоящих перед регионом и разработать варианты прорывных идей, механизмов и способов решения задач, достижения показателей, установленных национальными и региональными проектами.