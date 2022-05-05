В рамках VII Международной научно-практической конференции «Роль местного самоуправления в развитии государства на современном этапе» Государственный университет управления, Комитет Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению и Институт развития местных сообществ подвели итоги Всероссийского конкурса «Урок местного самоуправления».

Конкурс направлен на развитие гражданских компетенций, способствующих формированию у обучающихся в системе высшего, общего и среднего образования навыков участия в общественной и государственной жизни, процессах принятия решений, затрагивающих их интересы на местном муниципальном уровне.

Саратовскую область в конкурсе представили преподаватели Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС. В финале они презентовали многолетнюю и многогранную практику совместной работы с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской области» и были удостоены диплома II степени.



— Такое сотрудничество, с одной стороны, обеспечивает органы местного самоуправления области необходимой экспертизой, консультативной и методической поддержкой, а с другой — позволяет использовать аккумулированные материалы практики в образовательном процессе и научной деятельности, – подчеркнули эксперты.