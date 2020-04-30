Представители Саратовской области приняли участие в Московском международном салоне образования, посвященном обучению финансовой грамотности.

28 апреля 2020 года Министерство финансов Российской Федерации в рамках проекта по повышению уровня финансовой грамотности, одна из площадок которого находится на территории Саратовской области, организовало виртуальную экспозицию на Московском международном салоне образования – ММСО-2020.

Директор департамента международных финансовых отношений Минфина России, Директор Проекта по повышению уровня финансовой грамотности Андрей Бокарев отметил.

— Одна из задач Проекта в рамках Национальной стратегии повышения уровня финансовой грамотности – расширение охвата и качества финансового образования, а также внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения. Сейчас, в условиях пандемии коронавируса, это особенно актуально, так как обучение ведется в дистанционном формате. У Проекта Минфина России есть успешный опыт разработки и использования мультимедийного контента, инструментов онлайн-образования. Этим опытом мы хотим поделиться с представителями образовательного сообщества, — говорит он.

В работе конференции «Подготовка педагогов к обучению финансовой грамотности в современной российской системе образования», прошедшей в рамках ММСО-2020, приняли участие руководитель Регионального центра повышения финансовой грамотности по Саратовской области, организованного на базе Поволжского института управления РАНХиГС, заместитель директора ПИУ РАНХиГС Виктория Коротина и методист Регионального методического центра, профессор кафедры экономической психологии и психологии государственной службы Поволжского института управления Татьяна Черняева. Профессор ПИУ РАНХиГС выступила с докладом на тему «Учет возрастных и поколенческих особенностей обучающихся в системе подготовки учителей финансовой грамотности».

На виртуальном стенде ММСО-2020 для педагогов, детей и родителей были организованы презентации образовательных продуктов и программ, интерактивные мастер-классы, просветительские лекции, дискуссии, круглые столы по тематике финансовой грамотности. Гости виртуального стенда Проекта смогли поучаствовать в экспертных обсуждениях, а также посетить интерактивные лекции и мастер-классы.