16 марта в Саратове состоялось первое заседание Экспертного совета Проектного офиса муниципальных образований Саратовской области.

В состав Экспертного совета Проектного офиса вошли представители министерства экономического развития, министерства финансов, министерства по делам территориальных образований, министерства внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.

Офис «Проектный навигатор» сформирован в целях оказания содействия развитию проектной деятельности в муниципальных образованиях Саратовской области для участия в конкурсах Ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской области» при взаимодействии с правительством Саратовской области и Поволжским институтом управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС в лице преподавателей кафедры государственного и муниципального управления Поволжского института управления РАНХиГС Натальи Гегедюш, Максима Мокеева, Камиля Рамазанова, Оксаны Кирилюк.

На первом заседании под руководством Председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» Людмилы Жуковской эксперты ознакомились с заявками, которые поступили из муниципальных образований области, обсудили задачи и планы дальнейшей работы по методическому сопровождению проектной деятельности муниципальных образований Саратовской области по федеральным конкурсам.

Планируется, что в 2020 году работа Проектного офиса будет направлена на подготовку участников Всероссийских конкурсов «Лучшая муниципальная практика» и «Лучшая практика ТОС».