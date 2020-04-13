С 17 марта 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции все вузы перешли на реализацию образовательных программ для студентов преимущественно в электронной информационно-образовательной среде в дистанционной форме.

О процессе обучения с применением дистанционных образовательных технологий рассказали преподаватели Поволжского института управления РАНХиГС.

Профессор кафедры экономической психологии и психологии государственной службы, ведущий научный сотрудник Центра психолого-экономический исследований Антон Маркелов:

— В рамках нашей магистерской программы «Экономико-психологическое конструирование бизнес-процессов и организаций» работа в онлайн формате для магистрантов не является чем-то новым. Мы использовали онлайн формат как дополнение к традиционному процессу обучения для контроля самостоятельной работы наших магистрантов.

С переходом на дистанционную форму, на мой взгляд, дисциплина и успеваемость возросли. Ребята стали более ответственно подходить к подготовке к занятиям. Для них также очень важным стало общение друг с другом и преподавателем не только с профессиональной, но и человеческой точки зрения. В рамках дистанционных занятий у нас постоянно возникают активные дискуссии и обсуждения, а также мы стараемся реализовывать принципы командной работы, когда все работают над одним проектом, а потом в сети, в рамках практических занятий, мы активно обсуждаем полученный результат.

Дистанционная форма работы с магистрантами, на мой взгляд, способствует более серьезному отношению к занятиям и дисциплинирует их. Мы проводим онлайн занятия с использованием платформы Skype, которая, в принципе, позволяет максимально приблизить формат к традиционному обучению, а также ZOOM. Конечно же, активно используем электронную информационно-образовательную среду Поволжского института управления.

Несомненным плюсом дистанционного обучения явилось то, что оно передо мной как перед преподавателем поставило задачу лучше структурировать имеющийся обширный материал по читаемым дисциплинам. Вообще дистанционный формат работы дисциплинирует не только магистрантов, но и самого преподавателя, заставляет по-новому взглянуть на процесс обучения.

К сложностям дистанционной работы можно отнести то, что не все практические занятия в активной форме — деловые и организационно-деятельностные игры, тренинги, можно провести в таком формате. Кроме того, понадобилось несколько дней на техническую настройку курсов, — говорит Антон Маркелов.

Впечатления Антона Маркелова от работы и обучения онлайн.

— Формат дистанционной работы «прокачивает» уровень самоорганизованности и самодисциплины. Заставить себя работать дома – это задача, которая требует, несомненно, больших усилий и совершенствует умение не отвлекаться на внешние факторы.

Конечно, несмотря на все плюсы, как и все, мы ждем возвращения к традиционному формату обучения, — считает профессор.

Доцент кафедры экономики и таможенного дела ПИУ РАНХиГС Елена Константинова:

— В рамках дисциплины «Управление таможенной деятельностью» дистанционный формат работы дал студентам возможность обучаться в любом месте, в любое время. Студенты могут учиться, не выходя из дома, в разных географических локациях. Сами определяют, сколько времени уделить на изучение материала, что позволяет обучаться в своем собственном темпе и при необходимости возвращаться к изучению сложных вопросов — пересмотреть видеолекции, перечитать переписку с преподавателем, инициировать дополнительные онлайн встречи с преподавателем и другое.

Большую часть времени темы ребятами изучаются самостоятельно, что улучшает запоминание и понимание пройденного материала. Использование современных технологий в процессе обучения делает его интереснее, живее, что побуждает познавательную деятельность студентов и способствует приобретению и развитию цифровых компетенций.

Мы почти постоянно поддерживаем связь как онлайн, так и оффлайн, поэтому студенты очень быстро получают нужную информацию. При этом им не надо искать литературу, все необходимые учебные, справочные материалы выложены в портале ЭИОС Института. Кроме того, есть возможность уделять индивидуальное внимание большему количеству обучающихся.

Несомненно, при таком формате обучения часто можно столкнуться с непредвиденными обстоятельствами. К примеру, может отключиться свет или выйти из строя компьютер, оборваться интернет, и с этим ничего не поделаешь — удаленное обучение делает нас зависимыми от технических средств. Отсутствие постоянного контроля со стороны преподавателя может стать минусом, если у студента отсутствует сильная мотивация и самодисциплина, — высказывает свое мнение Елена Константинова.

Елена Константинова поделилась опытом работы на нескольких ресурсах, позволяющих сделать дистанционное обучение максимально эффективным:

— Платформа видеоконференцсвязи ZOOM. Мне очень нравится, что в ZOOM есть возможность делить участников на залы — это экономит очень много времени и это, наверное, то самое, из-за чего мой выбор пал на эту платформу.

С помощью кнопки «сессионные залы» я смогла распределять студентов в группы, они попадали в свои уникальные комнаты, где могли общаться только с участниками их зала, совместно выполнять задание. Им не нужно было создавать отдельные звонки, чаты — ZOOM все сам сделал за них. Затем же я самостоятельно возвращала всех в основную комнату. Я как организатор конференции, могла заходить к ним в залы, уточнять, есть ли какие-то вопросы.

Еще одна платформа называется Miro. Это доска с визуализацией, по примеру листов флипчарта или интерактивной доски, которые используются в аудиториях. Здесь очень важно заранее подготовить доску, чтобы не тратить драгоценное время на занятиях.

В Miro удобно видеть на каком этапе работы находятся группы. Если работая оффлайн, необходимо подходить к каждому студенту, или группам студентов, отдельно, то здесь на одном экране сразу видно, что группа А выполнила пять заданий, а группа Б – два.

Сегодня достаточно цифровых инструментов, чтобы сделать дистанционное обучение эффективным и целостным. В онлайн занятиях проще соблюдать тайминг, мотивировать студентов на результат, руководить работой и достигать намеченной цели, — отмечает Елена Константинова.