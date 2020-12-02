1 декабря 2020 года в Саратове состоялось награждение победителей премии для научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования Саратовской области «Высота».

Обладателями премии в этом году стали 20 преподавателей из семи вузов региона, в числе которых доцент кафедры конституционного и международного права Поволжского института управления РАНХиГС Анна Алихаджиева и доцент кафедры социальных коммуникаций ПИУ РАНХиГС Елена Морохова. Саратовские преподаватели были награждены дипломом, памятной статуэткой и денежным призом.

На церемонии награждения губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил, что верность традициям сохранена – уже в пятый раз вручается премия «Высота»: «Формат праздника поменялся. Но это – временно, а когда вернемся к прежнему ритму жизни, продолжим широко отмечать «Розу ветров», «Поехали!» вместе с выпускниками школ и первокурсниками».

Глава региона подчеркнул, что победители премии – наставники молодежи: «Именно от вас зависит, с каким настроем молодежь войдет в активную жизнь. Уверен, с серьезными знаниями, владением современными технологиями, чувством профессиональной ответственности. Как и вы, докажет свое мастерство, достигнет известности и признания».

В ответном слове победители премии рассказали о своем профессиональном пути, научных разработках и поблагодарили за внимание к труду преподавателей вузов.

— Проанализировав весь период педагогической деятельности, я пришла к тому, что преподаватель должен постоянно совершенствоваться. 20 лет назад я пришла в систему образования и развивалась в ней, а в 2020 году стала номинантом пятой, юбилейной, премии «Высота». Я благодарна коллегам и руководству нашего Института за поддержку и высокое доверие, – поделилась преподаватель ПИУ РАНХиГС Анна Алихаджиева.