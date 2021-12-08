В Иннополисе (Республика Татарстан) состоялся финал всероссийского конкурса для IT-специалистов «Цифровой прорыв». В первый день прошёл IT-завтрак, на котором подвели итоги прошедших полуфиналов, определили новые цели перед IT-специалистами, поставили задачи и оговорили основные векторы развития.

На мероприятии выступили первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, директор РАЭК, руководитель проектного офиса всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.

Также к участию были приглашены лучшие победители конкурса «Цифровой прорыв», которые уже работают над внедрением созданных IT-решений, представители бизнес-сообщества, заинтересованные в GR-диалоге в таком формате. В неформальной обстановке участники обсудили вопросы развития IT-сектора и кадров, а также рассмотрели решения участников конкурса.

Так, например, амбассадор конкурса, и.о. заведующего кафедрой прикладной информатики и информационных технологий в управлении Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Анна Мендель выступила с темой «Участие вуза в конкурсе. О качестве преподавания и подготовки кадров для цифровой экономики».

-Для региональных вузов участие в конкурсе «Цифровой прорыв» является уникальной возможностью. В первую очередь это связано с тем, что скорость изменений в секторе информационных технологий колоссальна, и тот конкретный программный продукт, которому можно обучить в 2021 году, уже в 2022 году может стать неактуальным. Совместный диалог с работодателями, коллегами из других регионов и теми, кто выступает в качестве спикеров «Цифрового прорыва» и других знаковых мероприятий, посвящённых цифровой трансформации общества, с одной стороны обращает внимание на необходимость наличия у специалистов фундаментальных знаний, с другой — трансформации образовательных моделей. Цифровая экономика не только приносит с собой новые возможности, но и формирует новые задачи перед системой образования. В настоящий момент требования к IT-специалисту включают в себя уже в качестве обязательных фундаментальные знания, навыки работы в команде, понимание «клиентоцентричного» подхода и стремление к самообучению.

Цифровые технологии стали постоянным и динамичным элементом нашего мира, а отрасль информационно-коммуникативных технологий будет одной из самых трансформируемых в ближайшие несколько лет. Образовавшийся при этом дефицит IT-кадров, а по подсчётам Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в России не хватает от 500 000 до 1 000 000 специалистов в различных сферах информационных технологий, ещё более акцентирует внимание на необходимость и важность формирования новых моделей в подготовке специалистов, в которых работодатели будут вовлечены в образовательный процесс и смогут не только передать участникам актуальные знания и навыки, но и работать совместно в командах.

Участие в конкурсе «Цифровой прорыв» — это одна из возможностей применения новых подходов в трансфере знаний. Для реализации обозначенных национальных целей по цифровой трансформации в области подготовки специалистов, востребованных на рынке труда, необходимо применять новый формат взаимодействия, – отметила Анна Мендель.

Также преподаватель Института подчеркнула, что высшие учебные заведения, кадровый и профессорско-преподавательский состав Саратовской области выразили готовность к преобразованию в экспертные площадки, где будет осуществляться поиск новых моделей подготовки кадров для цифровой экономики.

Напомним, что всероссийский конкурс «Цифровой прорыв» является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей» и реализуется в рамках национального проекта «Образование».