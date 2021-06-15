Педагогическая профессия и педагог во все времена были и будут основой воспитания и профессионального становления новых поколений, являются залогом успешного развития общества и процветания государства. Имея обширный профессиональный опыт, педагоги содействуют студентам в поиске правильного ориентира и получении необходимых знаний. Вручение педагогу знака отличия служит признанием его заслуг в обучении и воспитании учащихся. Их усердный труд признается на всех уровнях: местном, региональном и федеральном, что подтверждается не только многочисленными наградами, но и успехами высококвалифицированных специалистов, умеющих ориентироваться в динамичных требованиях социума.

На торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню России, губернатор Саратовской области Валерий Радаев вручил заведующему кафедрой теории права ПИУ РАНХиГС Ольге Цыбулевской государственную награду. Распоряжением Президента Российской Федерации она награждена Почётной грамотой за большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

— Считаю символичным, что для вручения государственных наград жителям Саратовской области была выбрана именно эта дата – День России, праздник, имеющий особую значимость для нашей государственности. Как отметил недавно Президент России Владимир Путин, «этот праздник знаменует не только современное развитие Отечества, но и весь его многовековой непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений. Большая честь в преддверие этого праздника получить Почётную грамоту Президента РФ. Это признание не только моих заслуг в научно-педагогической деятельности, но и всего коллектива нашего Института, поддержку которого я всегда чувствую и ценю. Хочется верить, что труд педагога, во все времена вызывавший чувство особого уважения в российском обществе, и дальше будет занимать своё почётное место в числе иных социально значимых профессий, – поделилась Ольга Цыбулевская.