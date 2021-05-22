Экипаж ДПС попал в аварию, преследуя нарушителя, сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области

Сегодня ночью в Энгельсе патрульный экипаж дорожной полиции преследовал воителя Toyota Camry, водитель которого не остановился на требование. На перекрестке улиц Волоха и Тельмана служебный автомобиль столкнулся Lada Kalina, которым управлял 61-летний водитель. В результате ДТП пострадали оба сотрудника полиции и водитель отечественной легковушки. Экспертиза показала отсутствие алкоголя в их крови.

Позже был задержан и водитель Toyota Camry – 49-летний мужчина. Он был пьян.

По факту ДТП проводится служебная проверка.