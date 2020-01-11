В соцсетях появилась информация, что в связи с участившимися случаями вандализма уберут светодиодные фигуры, украшающие город.

Неравнодушные жители даже создали мем в поддержку арт-объектов. По словам автора поста, местные жители сетуют на проблемы, однако сами не желают сделать свой город лучше. Об этом свидетельствуют неоднократные попытки «оседлать» светодиодные фигуры в центре Саратова.

Пресс-секретарь главы города Татьяна Плющева опровергла причину сноса украшений.

— Арт-объекты будут убирать в связи с завершением новогодних праздников, как это делается ежегодно. С вандализмом это никак не связано, — пояснила Плющева.

Она также добавила, что на месте снесенных елей на театральной площади, где сейчас установлены праздничные фигуры, по весне появятся зеленые насаждения.

Напомним, в новогодние каникулы на проспекте Кирова девушка «оседлала» оленя, тем самым сломав фигуру. День спустя пресс-служба городской полиции сообщила о задержании девушки и распространила видео с ее раскаянием. На нее возбудили административное дело за мелкое хулиганство. Ей может грозить до 15 суток ареста. Чуть позже мужчина решил повторить ее «поступок», но залезть на светодиодное животное у него не вышло.