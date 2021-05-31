Пресс-секретарь мэра Саратова Михаила Исаева Татьяна Плющева стала одним из победителей XIII Международного конкурса «Пресс-служба года-2020» в номинации «Пресс-секретарь года».

Она стала единственным представителем от Саратовской области. Ее проект «Страница главы города в Инстаграм – первоисточник информации в областном центре» был высоко оценен конкурсным жюри.

Татьяна Плющева заняла второе место, уступив победу представителю российского федерального телеканала «Пятый канал».

На участие в конкурсе подали заявку свыше 500 заявок, победителей выбирали в 16 номинациях.