В пресс-службе Саратовской городской думы прокомментировали нападение на депутата КПРФ Сергея Подсевалова.

Напомним, ему разбили лицо, «коллега по цеху» Александр Анидалов сообщал, что это сделано намеренно — чтобы народный избранник не смог подать заявление на выборы.

Отмечается, что пострадавший подтвердил информацию о нападении в ходе разговора с исполняющим полномочия председателя Саратовской городской Думы Анатолием Серебряковым.

Он заявил, что вскоре его ждёт операция, и выразил готовность принять участие в следующем заседании Саратовской городской Думы.

В обстоятельствах случившегося будут разбираться правоохранительные органы.