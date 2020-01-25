Подразделениям по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии исполнилось 25 лет.

Редакция инфопортала «Новости-Саратова» поздравляет своих коллег из пресс-службы гвардии и лично руководителя службы в нашем регионе Светлану Фарафонову с этим юбилеем и желает им личного счастья, здоровья родным и близким, а также успехов в работе.

Спасибо Вам за ваши профессиональные и оперативные комментарии и пресс-релизы, готовность помогать нам, журналистам, в любое время дня и ночь, любой день недели.

С Юбилеем, Вас!