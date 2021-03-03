3 марта финалисты Открытого международного конкурса в Саратове, консорциумы под руководством Citymakers из России и KARRES EN BRANDS из Нидерландов, представят свои проекты комплексного развития центра города и ответят на вопросы участников.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате, начало в 19:00. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Какие решения были предложены в проектах? Какие эффекты для города и его жителей принесет реализация этих решений? Что финалистам запомнилось на проекте больше всего? На эти и другие вопросы ответят авторы концепций в рамках онлайн-презентации.

Международный конкурс проводится по Соглашению о сотрудничестве в области развития территории Саратовской области между Фондом ДОМ.РФ и Правительством Саратовской области, администрацией МО «Город Саратов», администрациями Саратовского, Татищевского, Энгельсского районов. Оператором конкурса выступает консалтинговая компания КБ Стрелка. Конкурс проводится при поддержке Международного сообщества городских и региональных планировщиков.