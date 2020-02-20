Во время презентации в Энгельсе троллейбуса «Адмирал» журналистам показали видеозапись с его краш-тестом, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

-В регионах люди не верят, что в России могут производить лучший в мире продукт. Мы делаем электробусы, на них будут стоять литионные батареи тяговые. Дадим на рынок машину, по качестве лучшую и по цене вменяемую, — рассказал представитель ООО «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур.

На презентации также продемонстрировали видео краш-теста троллейбуса. На нем видно, что даже при столкновении пассажира и водителя лишь немного тряхнуло, никаких травм и увечий никто не получил.