Вчера, 9 сентября, депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев вместе с главой Заводского района Максимом Сиденко представили жителям «Радуги» предпроект концепции развития микрорайона.

На территории микрорайона предусмотрены новые дорожные развязки, большой городской парк с зеленой зоной и аттракционами, а также технопарк и аквапарк с видом на Волгу.

«Зона развлечений позволит привлечь туристов с других регионов. С открытием технопарка будут созданы четыре тысячи новых рабочих мест для специалистов высокой квалификации. Это будет место, где создаются и внедряются стартапы и научные разработки. Также планируется построить центр обработки данных», — рассказал Сиденко, уточнив, что пока проект предварительный.

Андрей Воробьев подчеркнул, что общественное обсуждение проводится для того, чтобы сами жители могли вносить предложения, так как речь идет о районе их проживания.

— Мы поделили Заводской район условно на 10 микрорайонов. И по каждому из них встречаемся с жителями и вместе обсуждаем концепцию развития на ближайшие два-три года. В Улешах, например, планируется обустроить пляж с хорошей зоной отдыха. На ул.Огородной будет разбит большой парк на месте сносимых сейчас аварийных домов. Жители с большим энтузиазмом восприняли такие предложения, активно их развивают и дополняют. Прежде чем что-то строить, нужно грамотно спроектировать. Безусловно, будем учитывать и текущие сложности микрорайона «Радуга» — перегруженность поликлиники и детсадов, необходимость срочного ремонта образовательных учреждений. Главная задача — чтобы всем жителям микрорайона было комфортно жить, — резюмировал Воробьев.