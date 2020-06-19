Михаилу Туватину, который обвиняется в убийстве девятилетней Лизы, официально предъявлено обвинение в изнасиловании девочки, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

По версии следствия, утром 9 октября прошло года 35-летний Туватин, находясь в гаражном кооперативе, увидел девятилетнюю девочку, идущую в школу. Он схватил ее руками за шею, затащил в свой гараж, повалил на пол и надругался над ребенком. Девочка начала вырываться и звать на помощь.

Тогда Туватин, испугавшись разоблачения, придушил Лизу сначала руками, а затем металлическим проводом. После чего перенес ее тело через пролом в стене в соседний заброшенный гараж и спрятал там в погребе.

Не вернувшуюся из школы дочь родители начали искать в тот же день, к ним присоединились тысячи жителей Саратова. Спустя почти двое суток поисков Михаила Туватина задержали и он показал, где спрятал тело девочки. Разъяренные горожане пытались отбить злоумышленника у полиции, чтобы учинить над ним самосуд.

Сегодня Михаилу Туватину, помимо обвинения в убийстве девочки, предъявлено обвинение в надругательстве над ней.

Как стало известно информационному порталу «Новости Саратова» злоумышленник отказался от дачи показаний, сославшись на 51 статью Конституции. Ранее стало известно, что психиатрическая экспертиза признала Туватина вменяемым и отдающим отчет своим действиям.