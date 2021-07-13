В прокуратуру Саратовской области поступило обращение временного управляющего ПАО «Тантал» по факту воспрепятствования его деятельности.

Напомним, завод признали банкротом в июне этого года, в отношении должника открыли конкурсное производство.

Но президент акционерного общества не предоставил временному управляющему документы, касающиеся деятельности общества, необходимые для проведения анализа его платежеспособности.

Прокуратура Ленинского района города в связи с этим возбудила дело об административном правонарушении.

Президенту общества выдали предупреждение.