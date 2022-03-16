В новых реалиях потребуются структурные изменения российской экономики. Об этом сегодня, 16 марта, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономической поддержки регионов.

По его словам, перед правительством стоят следующие задачи:

— Увеличить в ближайшее время планируется все социальные выплаты, повысить МРОТ, зарплаты бюджетников и величину прожиточного минимума.

— Постоянно отслеживать ситуацию с ценами на рынке.

— Обеспечить работу по социальным выплатам так, чтобы при изменении ситуации в семьях они автоматически получали помощь.

— Увеличить объемы авансирования по госконтрактам и сократить срок полной оплаты по госконтрактам до семи дней.

Президент призвал добиться по итогам года снижения уровня бедности и неравенства.

— Это реализуемая задача, — заявил он.