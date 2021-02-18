Президент России Владимир Путин назвал законопроекты по решению вопросов занятости населения и защите гарантированного минимального дохода, предложенные партией «Единая Россия», важными и неотложными. Об этом сообщает сайт партии ер.ру.

На встрече с президентом, которая прошла вчера, 17 февраля, Руководитель фракции «Единой России» в госдуме Сергей Неверов озвучил основные законодательные приоритеты партии, главным образом — поправки в закон о занятости.

Члены «Единой России» предлагают передать полномочия центров занятости с регионального уровня на федеральный. Законодатели полагают, что это поднимет качество услуг центров и сделает их одинаково высокими по всей стране. Кроме того, усилится межрегиональное взаимодействие — люди будут знать, что их профессия востребована, например, в соседнем регионе. Это постепенно приведет к замене внешней трудовой миграции на внутреннюю — то есть, работу в первую очередь получат россияне, а не приезжие. Поправки к закону скоро будут внесены на рассмотрение думы.

— Центры занятости должны заработать по-новому, и из «бирж труда», куда человек обращался в первую очередь за пособием, они должны превратиться в удобные, клиентоориентированные центры. Мы предлагаем развитие электронной формы предоставления госуслуг в сфере занятости. Также необходимо расширить функционал платформы «Работа в России». Это позволит сократить перечень документов, которые необходимо подавать в службы занятости, — сказал Сергей Неверов.

Владимир Путин назвал эту инициативу своевременной.

— Давайте совместно с Правительством проработаем отдельно, я соответствующее поручение на этот счет сформулирую, — сказал глава государства.

Другая инициатива партии — защита гарантированного минимального дохода уже внесена на рассмотрение в парламенте.

— Реализация этого закона даст возможность должнику указать в службе судебных приставов банковский счет для сохранения ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума. Банк и другие кредитные организации не смогут списывать эту сумму в счет погашения долга, — подчеркнул Сергей Неверов.

Президент России потребовал от депутатов довести этот вопрос до своего логического завершения.

Сергей Неверов также озвучил проблему «Единая Россия» индексации пенсий работающим пенсионерам. Сейчас Правительство, выполняя поручение Президента, готовит свои предложения и варианты решения вопроса.

— Мы тоже направили туда ряд предложений, надеемся, что они найдут свое отражение в окончательном варианте, — отметил руководитель фракции и сообщил, что ранее «Единая Россия» уже внесла поправки в законодательство, устанавливающие индексацию для пенсионеров-опекунов.