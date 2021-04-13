Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Саратовскую область встретился с губернатором Валерием Радаевым.

Они обсудили вопросы обеспеченности лекарствами, экономическое положение региона и другие.

Полную стенограмму разговора опубликовал портал kremlin.ru

В.Путин: Валерий Васильевич, мы уже в целом начали беседовать, пока летали на вертолетах. Но начать в официальной обстановке я хотел бы все-таки с темы, которая сейчас у всех на слуху, и понятно почему – с ситуации по борьбе с вирусом.

В.Радаев: Владимир Владимирович, разрешите прежде всего сказать спасибо от нашего региона, жителей за ту поддержку, которую Вы лично оказывали в начале пандемии и включительно по сегодняшний день, и, конечно, отметить быстрое решение задач Правительством Российской Федерации.

Конечно, без этой поддержки нам было бы откровенно сложно сорганизовать в целом здравоохранение, учитывая, что мы подключили и наши федеральные структуры, наш медицинский университет, который есть на территории, все наши медицинские учреждения, и та поддержка непосредственно малому и среднему бизнесу и родителям с детьми – конечно, эти три составляющие в денежном выражении очень большие. Но самое главное, они позволили людям почувствовать заботу о них в этой сложнейшей ситуации и, конечно, позволили нам мобилизоваться: было развернуто четыре тысячи коек на тот период, на самый пик.

Болезнь потихоньку начинает ослабевать, и у нас где-то на сегодня 1800 коек [развернуто] и 142 человека в день – заболеваемость. Нам поставили 170 тысяч вакцин, по первой части 125 тысяч человек привиты и вторым компонентом – 85 тысяч человек.

Понимаем долговременность всего этого процесса, поэтому смобилизовались все-таки на экономику.

В.Путин: Секундочку. Так скажем, спрос и предложение по этим вакцинам совпадают или пока чего-то не хватает?

В.Радаев: Нет, достаточно.

170 тысяч вакцин мы получили, 125 тысяч человек первым компонентом привили, и 85 тысяч уже полностью двумя компонентами привиты.

В.Путин: Я понимаю, но желающих больше, меньше или соответствует количество желающих?

В.Радаев: Пока идет в соответствии.

В.Путин: Хорошо.

В.Радаев: И по экономике: в целом все-таки сработали мы где-то 99 процентов ВРП к 2019 году. Неплохо. Индекс промышленного производства – плюс два процента.

В сельском хозяйстве мы собрали 5,5 миллиона тонн зерна. Мы уже третий год подряд – первые в России по сбору подсолнечника, и в прошедшем году собрали 1,7 миллиона тонн.

У нас большая переработка, которая позволяет нам не только работать на рынок внутри России, но и работать на экспорт, это принципиально важно.

По инвестициям практически тоже снижения не было. И я хотел бы, если это возможно, показать: мы реанимировали свой прославленный завод «ТролЗа» и новый автомобиль выпускаем, троллейбус.

В.Путин: «Адмирал» назвали?

В.Радаев: Да, название – «Адмирал». В прошедшем году большой заказ был в Санкт-Петербург, в Омск, в другие регионы. Сегодня где-то под 300 автомобилей в год мы уже можем выпускать.

В.Путин: Красивая машина.

В.Радаев: И мы работаем уже даже над кузовами по выпуску трамваев.

И конечно, когда Вы посещали регион, спрашивали на открытии аэропорта, что будет со старой площадкой аэропорта действующего. Хочу Вас проинформировать, что провели международный конкурс: очень востребовано оказалось – 66 участников, в том числе очень много было иностранных, и победили и российские компании, и из Нидерландов. Интерес был очень большой.

Нас здесь поддержали и «ДОМ.РФ», и конструкторское бюро «Стрелка», которые нам масштабно помогали, с учётом наших тоже всех архитекторов, проектантов, – вот такое участие по концепции развития в целом городской среды Саратова и нашей агломерации и, конечно, той зоны, которая позволит дополнительно [построить] где-то миллион квадратных метров современного жилья.

Какие проблемы на сегодня есть? Это демография, учитывая, что в целом возраст пожилого населения на два процента выше, чем среднероссийский показатель. Соответственно, смертность высокая, рождаемость снижена.

Работаем по направлению смертности – я обращался в Сеченовский университет, к нам приезжала большая делегация специалистов для того, чтобы помощь оказать. И рассчитываем на ту поддержку, Ваш проект – это поддержка первичного звена здравоохранения, и на это акцент делаем.

Работаем сегодня над качеством работы скорой помощи. Учитывая, что обеспеченность врачами была на очень низком уровне, мы сегодня подняли заработную плату – где-то 60 тысяч начинающему врачу будем платить так. И по средним, и по младшим специалистам тоже высокую планку взяли. Соответственно, будем дополнительно жильем обеспечивать с этого года. У нас четыре подстанции в городе, по очередности обеспечим в этом году молодых специалистов жильем.

Будем вводить в 2022 году новый онкологический центр, где вызовы мы тоже видим. И работаем сегодня по противотуберкулёзному центру.

То есть вот три вызова, которые стоят на повестке, будем так говорить, по здравоохранению. Будем работать.

На повестке в текущий момент – прежде всего подготовка и проведение весенних полевых работ. Мы практически с сегодняшнего дня приступили к работе в поле.

В.Путин: Виды какие у вас?

В.Радаев: Виды… Если мы собрали в прошедшем году 5,5, весна всё-таки нас обнадёживает – мы готовы собрать шесть миллионов тонн зерна.

В.Путин: Хорошо. Дай бог.

Какие-то вопросы, может быть, есть?

В.Радаев: Есть.

В.Путин: Пожалуйста.

В.Радаев: Хотел бы обратиться, по Парку [покорителей космоса], если можно, вопрос задать.

В.Путин: Пожалуйста.

В.Радаев: Хотел бы попросить, если возможно, Парк передать на федеральный уровень, так как мы рассмотрели только первую очередь сегодня и понимаем концептуально, насколько масштабного уровня научно-воспитательный процесс можно организовать, и понимаем, что это всё-таки первый космонавт в мире и должен быть такой кластер очень сильный. Если можно поддержать здесь.

В.Путин: Хорошо, сделаем. Это будет, по-моему, 72-й федеральный музей.

В.Радаев: Да, если можно.

В.Путин: Пожалуйста.

В.Радаев: И есть ещё одна большая просьба именно здесь, в Энгельсе, – по Лётному городку, по поддержке с аварийным жильём.

В.Путин: Старые дома там?

В.Радаев: Очень старые, более 60 лет, практически уже просто разрушаются на глазах.

Учитывая, что мы программу по переселению из аварийного жилья с 2024 года перенесли на 2021 год, вышли, как в пилотном проекте, и думаю, что успешно по итогам года завершим. У нас есть экономия: учитывая, что Вы также поддерживали нас, и спонсорские проекты реализовывали в одном из посёлков города Саратова – там есть экономия. Если возможно, это нам была бы поддержка как раз для начала реализации проекта именно здесь, в Лётном городке.

В.Путин: Хорошо. Сколько это стоит всего?

В.Радаев: В целом этот проект стоит около двух миллиардов.

В.Путин: У Вас есть соответствующее обращение?

В.Радаев: Есть.

В.Путин: И то, и другое здесь?

В.Радаев: Да.

В.Путин: 76 многоквартирных домов.

В.Радаев: Да.

В.Путин: Хорошо, мы поможем.

В.Радаев: Спасибо.

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