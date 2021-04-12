Президент РФ Владимир Путин высадил кедр на Аллее космонавтов в Парке покорителей космоса. Саженец полила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, сопровождавшая главу государства в поездке.

Он осмотрел парк, который открыли сегодня, 12 апреля, возложил цветы к памятнику первому космонавту.

Инна Буйкевич, директор народного музея Юрия Гагарина, работающего при профессионально-педагогическом колледже СГТУ, рассказала Владимиру Путину о достопримечательностях и особенностях мемориально-образовательного комплекса.

Президент расписался в книге почетных гостей парка.