Глава Петровского района Денис Фадеев по телефону передал поздравление Президента РФ Владимира Путина участнице Великой Отечественной войны и почетной гражданке района.

Евдокия Панфилова 14 августа праздновала свой 95-ый день рождения.

Женщина родилась в крестьянской семье в селе Козловка Пензенской области. Во время войны она самоотверженно защищала нашу страну и участвовала в освобождении Украины, Молдавии, Румынии и Венгрии.

По окончанию войны жизнь постепенно начала возвращаться в мирное русло. Евдокия Панфилова окончила вечернюю среднюю школу, поступила на физико-математический факультет Московского областного педагогического института.

С 1952 года женщина проживает в Петровске. Более 40 лет она проработала учителем математики. За многолетний труд женщина награждена званиями «Заслуженный учитель РСФСР» и «Отличник народного просвещения».

Евдокии Панфиловой присвоены медали «За победу над Германией» и «За боевые заслуги», также орден Отечественной войны 2 степени.

В день своего юбилея ветеранша гостила у дочери в Санкт-Петербурге. По телефону ее поздравили представители КЦСОН Петровского района, зачитав персональные поздравительные письма от президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора Саратовской области Валерия Радаева.

Символично, что праздник юбилярши совпал с Годом памяти и славы.