Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами граждан РФ.

Об этом стало известно из документов, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди отмеченных президентом граждан России есть и наша землячка.

За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу лидер страны присвоил почетное звание «Заслуженный работник транспорта РФ» первому заместителю начальника службы корпоративной информатизации Приволжской железной дороги (Саратовского филиала РЖД) Татьяне Солонцевой.