В 2021/2022 учебном году проводится юбилейный, пятый сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал». Организаторами Олимпиады в этом учебном году стали 30 вузов из 12 регионов страны. В их числе — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

«Президентская академия уже 11 лет выступает в качестве идеолога и разработчика многих программ обучения и проектов для становления специалистов высокого уровня в сфере государственной власти, местного самоуправления, а также в области бизнес-процессов. Академия традиционно участвует в организации Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» и помогает студентам представить себя работодателем уже на этапе обучения, поддерживая не только образовательные, но и карьерные инициативы молодёжи, – прокомментировал роль Академии в проведении Олимпиады директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС Виктор Чепляев. – Центр оценки и развития управленческих компетенций, созданный в Академии, является уникальным ресурсом для студентов, которые выстраивают траекторию собственного развития и успешной карьеры. Президентская академия является первопроходцем в открытии Центров и планирует расширение их сети и в рамках филиалов, что позволит студентам с ещё большей эффективностью оценивать и развивать свой профессиональный потенциал — особенно это актуально в период участия в различных образовательных мероприятиях и проектах. Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина как базовая площадка Академии в регионе реализует данную инициативу и обеспечивает поддержку студентов в стремлении стать высококлассными специалистами и получить дополнительный ресурс развития».

Отметим, что РАНХиГС имеет статус вуза-организатора с первого сезона Олимпиады, то есть с 2017 года. Традиционно Академия реализует два направления — «Государственное и муниципальное управление» и «Менеджмент». Кроме этого, Поволжский институт управления РАНХиГС стал партнёром Финансового университета при Правительстве РФ в подготовке и проведении в рамках Олимпиады направления «Управление персоналом».

Олимпиада «Я – профессионал» традиционно включает в себя два этапа: отборочный и заключительный. Отборочный этап V сезона пройдёт в декабре 2021 года в режиме онлайн, поэтому выполнить его можно из любой точки мира — достаточно иметь ноутбук и доступ к Интернету. Заключительный этап пройдёт с конца февраля до апреля 2022 года. Решение об очном или онлайн-формате заключительного этапа будет принято позднее с учётом эпидемиологической обстановки.

Также в 2022 году для самых мотивированных участников проекта пройдёт серия образовательных форумов. Форумы длятся от 3 до 5 дней и ориентированы на выход за границы учебной программы вузов. Лекции и мастер-классы для участников мероприятий проводят выдающиеся профессионалы, учёные и предприниматели.

Дипломанты V сезона Олимпиады будут определены в мае 2022 года. Все они получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Сильнейшие участники олимпиады — бронзовые, серебряные и золотые медалисты — также получат денежные премии от 100 до 300 000 рублей.