Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС проводит набор на обучение по программе профессиональной переподготовки «Проектный менеджмент».
Курс «Проектный менеджмент» позволит выстроить эффективное управление процессами, поможет наладить работу с командой, организовать управление задачами, ресурсами, научит эффективно справляться с конфликтными ситуациями.
Обучение проводится в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий. Объем обучения составляет 504 часа.
Начало обучения — 6 апреля 2020 года.
По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
При подаче коллективной заявки, от трех человек, предусмотрены скидки.