Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХигС проводит набор на программу переподготовки «Информационно-аналитическое и документационное обеспечение управления».

Обучение ведется в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий. Объем обучения составляет 250 часов.

Программа разработана с учетом актуальных трендов и действующих нормативных актов в соответствующей сфере, в том числе профессиональных стандартов.

Прохождение программы позволит сформировать востребованные прикладные компетенции в сфере управленческой деятельности, являющиеся универсальными как для государственных и муниципальных органов

управления, так и для организаций любых форм собственности и сфер деятельности.

Сформированный портфель компетенций в сочетании с дипломом о профессиональной переподготовке Президентской академии даст возможность специалисту с любым базовым образованием существенно повысить профессиональную состоятельность и карьерную эффективность.

По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в Москве.

При подаче коллективной заявки, от трех человек, предусмотрены скидки.

Начало обучения: 1 апреля 2020 года.