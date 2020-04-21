В марте министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании рабочей группы поручил организовать сбор информации об эффективности использования цифровых ресурсов различных библиотечных систем. Чтобы оценить темпы digital-трансформации, исследовательская команда Юрайт.Статистика проанализировала цифровые следы почти 130 тысяч студентов и 18 тысяч преподавателей на своей образовательной платформе. ЭБС Юрайт составила Рейтинг вузов, активных в цифровом учебном процессе на основе анализа различной деятельности студентов и преподавателей на образовательной платформе «Юрайт». Рейтинг учитывает, сколько времени (в сутках) тот или иной вуз проводил свой учебный процесс на платформе с начала 2019-2020 учебного года. В показатель интегрированы самые разные виды активностей на образовательной платформе «Юрайт»: — чтение, реферирование и обсуждение учебных текстов; — просмотр образовательных видеоматериалов и выполнение видеозаданий; — прослушивание аудиодорожек; — прохождение адаптивного формирующего тестирования; · учебное взаимодействие между студентами и преподавателями. На первое место Национального рейтинга активных вузов — 2020 встала Президентская академия (РАНХиГС) — лидер активности в цифровом учебном процессе и эффективного освоения дистанционного формата обучения. Преподаватели и студенты Президентской академии в Саратове, представленной Поволжским институтом управления имени П.А. Столыпина, активно используют возможности ЭБС Юрайт, особенно в период повсеместного перехода на дистанционную форму обучения.