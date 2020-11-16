Центр психолого-экономических исследований Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС приглашает принять участие в VII Международной научной школе для студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых по экономической психологии и экспериментальной экономике «Экономическая психология глобальных процессов и поведенческая геоэкономика».

Международная школа – традиционное научное мероприятие, объединяющее учёных из разных регионов России и зарубежных стран.

В этом году школа пройдет с 15 по 18 декабря 2020 года в смешанном формате, включающем очные и онлайн-мероприятия.

Директор Центра психолого-экономических исследований ПИУ РАНХиГС Александр Неверов рассказал об особенностях проведения школы: «Следует отметить, что одной из особенностей VII Международной научной школы является участие учащихся общеобразовательных учреждений. Школьникам участие в мероприятии даст профориентацию, понимание того, кем они хотят быть и, естественно, возможность встречи с ведущими экспертами. Мы ожидаем старшеклассников, студентов бакалавриата и магистратуры, и несомненно студентов зарубежных вузов. Среди спикеров — ведущие специалисты по геополитике и геоэкономике, международные ученые, экономисты и экономические психологи. Надеемся, что за 4 дня участники смогут прокачать свои компетенции в сфере международных коммуникаций и международных отношений».

Для участия в школе необходимо зарегистрироваться до 10 декабря 2020 года.

Узнать подробности о регистрации и мероприятиях Международной школы можно на сайте Поволжского института управления РАНХиГС в разделе «Анонсы».